Air Liquide finalise l'acquisition de DIG Airgas

L'Air Liquide Societe Anonyme Pour l'etude Et l'exploitation Des Procedes George AIRP.PA :
* FINALISATION DE L'ACQUISITION DIG AIRGAS
* CETTE ACQUISITION SERA RELUTIVE SUR LE RÉSULTAT NET UN AN APRÈS L’INTÉGRATION
* ELLE CONTRIBUERA À LA PERFORMANCE DU GROUPE PLUS TÔT QUE PRÉVU
Texte original tinyurl.com/42etueta Pour plus de détails, cliquez sur AIRP.PA
(Rédaction de Gdansk)
1 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer