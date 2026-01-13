 Aller au contenu principal
Air Liquide finalise l'acquisition de DIG Airgas
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 09:11

L'Air Liquide Societe Anonyme Pour l'etude Et l'exploitation Des Procedes George AIRP.PA :

* FINALISATION DE L'ACQUISITION DIG AIRGAS

* CETTE ACQUISITION SERA RELUTIVE SUR LE RÉSULTAT NET UN AN APRÈS L’INTÉGRATION

* ELLE CONTRIBUERA À LA PERFORMANCE DU GROUPE PLUS TÔT QUE PRÉVU

Texte original tinyurl.com/42etueta Pour plus de détails, cliquez sur AIRP.PA

(Rédaction de Gdansk)

AIR LIQUIDE
158,2200 EUR Euronext Paris -0,38%
