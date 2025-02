Air Liquide et TotalEnergies marchent main dans la main

(AOF) - Air Liquide annonce deux projets d'électrolyseurs de grande échelle pour produire de l'hydrogène renouvelable et bas-carbone en Europe. Le premier projet, ELYgator, un électrolyseur Air Liquide d'une capacité de 200 MW valorisant de l'électricité renouvelable provenant de deux parcs éoliens offshore, permettra de répondre aux besoins de la plateforme industrielle de TotalEnergies ainsi qu'à ceux d'autres industriels et de la mobilité lourde en Europe.

De plus, Air Liquide et TotalEnergies annoncent la création d'une coentreprise visant à développer un électrolyseur de 250 MW destiné à alimenter le site de la raffinerie de Zeeland (Pays Bas).

Une fois achevés, ces deux projets représenteraient un investissement combiné de plus d'un milliard d'euros et permettraient d'éviter jusqu'à 500 000 tonnes d'émissions d'équivalent CO2 par an.