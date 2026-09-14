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Air Liquide et l'ENS-PSL créent une chaire de recherche dédiée à l'intelligence artificielle appliquée à la chimie
information fournie par Zonebourse 14/09/2026 à 18:13
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Air Liquide, l'Ecole normale supérieure (ENS-PSL) et la Fondation de l'ENS ont officialisé le lancement de la chaire de recherche "Intelligence artificielle pour la chimie et par la chimie". Il s'agit de la toute première chaire issue de normalesup.ai, l'initiative interdisciplinaire dédiée à la recherche, à la formation et à l'innovation en IA lancée par l'ENS en janvier 2026.

Cette chaire vise à croiser les algorithmes de machine learning avec les lois fondamentales de la chimie et de la science des matériaux. Les travaux de recherche porteront sur plusieurs axes clés : le développement de modèles prédictifs, l'optimisation des données et la formation de talents.

Pour Air Liquide, leader mondial des gaz, technologies et services pour l'industrie et la santé, l'intelligence artificielle constitue un vecteur de transformation global, de la production aux services. Au sein de sa R&D, l'IA doit permettre d'accélérer le développement et la mise sur le marché de nouvelles technologies pour répondre aux enjeux énergétiques et environnementaux.

IA: Intelligence artificielle

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