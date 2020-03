Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide en négociations exclusives avec Hivest Capital Partners pour lui céder Cryopdp Reuters • 02/03/2020 à 18:00









2 mars (Reuters) - Air Liquide AIRP.PA a annoncé lundi dans un communiqué: * ÊTRE ENTRÉ EN NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES AVEC HIVEST CAPITAL PARTNERS POUR LUI CÉDER CRYOPDP Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur AIRP.PA

Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris +1.75%