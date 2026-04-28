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Air Liquide : double-top sous 188,5/188,3E
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 14:35

Air Liquide corrige sous forme d'une ébauche de double-top sous 188,5/188,3E et retombe sous 178E : les prochains objectifs se dessinent vers 176,4E (MM50) puis 171E (MM200) et le principal support moyen terme se dessine vers 165E (testé les 9 et23 mars).

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