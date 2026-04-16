Air Liquide dévoile un investissement au Japon
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 09:21
Le géant français va construire, détenir et exploiter deux nouvelles unités de production de gaz industriel à Hiroshima, au Japon, afin d'accompagner l'expansion majeure d'un leader mondial dans le secteur des semi-conducteurs. Pour y parvenir, Air Liquide va dépenser 200 millions d'euros et pourra fournir les gaz industriels indispensables à la production de puces dernier cri.
La mise en service de ces deux nouvelles unités est prévue d'ici fin 2028. Le groupe précise que ce nouvel investissement va renforcer sa position de partenaire de référence dans cette industrie, au Japon et plus largement en Asie.
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