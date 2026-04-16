 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Air Liquide dévoile un investissement au Japon
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 09:21

Air Liquide investit 200 millions d'euros au Japon pour accompagner un spécialiste des semi-conducteurs.

Le géant français va construire, détenir et exploiter deux nouvelles unités de production de gaz industriel à Hiroshima, au Japon, afin d'accompagner l'expansion majeure d'un leader mondial dans le secteur des semi-conducteurs. Pour y parvenir, Air Liquide va dépenser 200 millions d'euros et pourra fournir les gaz industriels indispensables à la production de puces dernier cri.

La mise en service de ces deux nouvelles unités est prévue d'ici fin 2028. Le groupe précise que ce nouvel investissement va renforcer sa position de partenaire de référence dans cette industrie, au Japon et plus largement en Asie.

Valeurs associées

AIR LIQUIDE
186,9400 EUR Euronext Paris +0,30%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank