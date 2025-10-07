Air Liquide, Danone, Obiz, Spie...les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris

(AOF) - Air Liquide

Afin de répondre aux besoins de nouveaux clients, Air Liquide va consolider son réseau stratégique sur la côte américaine du golfe du Mexique. Le groupe français a conclu de nouveaux accords pour approvisionner en hydrogène deux des plus grands raffineurs des États-Unis et s'appuiera sur des infrastructures déjà existantes avec près de 50 millions de dollars d'investissements ciblés.

Argan / Danone

Argan et Danone ont posé la première pierre du futur site Aut0nom de Sorigny. Ce nouveau site logistique permettra à Danone de desservir l'ensemble du Grand Ouest et de soutenir la distribution de ses produits laitiers (Activia, Danone, Danette, …) et d'origine végétale (Alpro) au plus près des bassins de consommation. Les salariés de Danone prendront possession de leur nouvel outil de travail à l'été 2026. Au mois de juin, Argan et Danone signaient un bail en état futur d'achèvement portant sur ce site logistique de 8 200 m² dont 6 400 m² en froid positif 2/6°C et un bloc bureaux de 800 m².

Bilendi

Au premier semestre, Bilendi a enregistré un chiffre d'affaires de 43,6 millions d'euros, en progression de 42,2% (+41,6% à taux de change constant). Sur les six premiers mois de l'année 2025, l'Ebitda ressort à 9 millions d'euros, en progression de 56,8 %, soit une marge d'Ebitda de 20,6%, un taux historique pour un premier semestre, en hausse de 1,9 point. Le résultat d'exploitation ajusté progresse également fortement de 86,7% à 5,2 millions d'euros sur un an et représente 12% du chiffre d'affaires. Le résultat net part du groupe ajusté affiche une hausse de 24,6 % à 2,4 millions d'euros.

Cogra

Le fabricant de granulés de bois publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Obiz

Obiz a dévoilé des comptes dégradés au premier semestre. La plateforme digitale de marketing relationnel a essuyé une perte nette, part du groupe, de 1,64 million d'euros contre une perte de 508 000 euros, un an auparavant à la même époque. L'Ebitda a suivi la même tendance, passant d'un profit de 1,04 million d'euros au premier semestre à une perte de 227 000 euros cette année. Obiz précise que l'Ebitda n’intègre pas encore les effets des mesures d’efficacité opérationnelle mises en place par le groupe, dans le cadre de son plan stratégique.

Spie

Spie, acteur européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, a annoncé la signature d’un accord pour l’acquisition d’ECOexperts Automation GmbH (ECOexperts), basée à Lebring (Styrie, Autriche). En 2024, elle a généré un chiffre d'affaires de 7 millions d'euros et emploie actuellement 21 personnes. Aucun détail financier sur cette transaction n'a été divulgué. ECOexperts est une entreprise spécialisé dans la gestion des tunnels et du trafic. Elle propose des services d'ingénierie, de gestion de projet et de réalisation.