information fournie par Reuters • 17/06/2026 à 08:53

Air Liquide-Contrat pour la prise en charge de 90.000 patients en Espagne

Air Liquide AIRP.PA :

* REMPORTE UN CONTRAT EN ESPAGNE POUR PRENDRE EN CHARGE À DOMICILE 90.000 PATIENTS ATTEINTS DE PATHOLOGIES RESPIRATOIRES

* CONTRAT D’UNE DURÉE DE QUATRE ANS, QUI COUVRE 11 DÉPARTEMENTS DE SANTÉ

Texte original [https://tinyurl.com/y3tzn7fp] Pour plus de détails, cliquez sur AIRP.PA

(Rédaction de Gdansk)