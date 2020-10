Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide confirme ses perspectives 2020 Reuters • 23/10/2020 à 07:33









23 octobre (Reuters) - L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGE AIRP.PA : * CHIFFRE D'AFFAIRES GROUPE AU T3 EUR 4.980 MLN * CONFIRMATION DES PERSPECTIVES 2020 * DANS UN CONTEXTE DE MESURES DE CONFINEMENT LOCALES LIMITÉES ET D'UNE REPRISE PROGRESSIVE D'ACTIVITÉ D'ICI LA FIN DE L'ANNÉE 2020, AIR LIQUIDE EST CONFIANT DANS SA CAPACITÉ À AUGMENTER À NOUVEAU SA MARGE OPÉRATIONNELLE ET À RÉALISER UN RÉSULTAT NET PROCHE DE CELUI DE 2019, À TAUX DE CHANGE CONSTANT * CE 3ÈME TRIMESTRE EST CARACTÉRISÉ PAR UNE NETTE REPRISE DES VENTES * LES ACTIVITÉS GAZ & SERVICES, SOIT 96 % DES VENTES DU GROUPE, SONT QUASI STABLES, INTÉGRANT DES SITUATIONS CONTRASTÉES * PAR RAPPORT AU 3ÈME TRIMESTRE 2019, LES VENTES PROGRESSENT À DONNÉES COMPARABLES EN EUROPE ET EN ASIE, TANDIS QUE LA ZONE AMÉRIQUES S'AMÉLIORE PAR RAPPORT AU 2ÈME TRIMESTRE 2020 * LE GROUPE POURSUIT SA DYNAMIQUE D'AMÉLIORATION DE LA MARGE OPÉRATIONNELLE, AVEC NOTAMMENT 311 MILLIONS D'EUROS D'EFFICACITÉS SUR LES 9 PREMIERS MOIS * LES DÉCISIONS D'INVESTISSEMENT, SONT IMPORTANTES À 2,1 MILLIARDS D'EUROS À FIN SEPTEMBRE, DONT PRÈS D'1/3 LIÉES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE * LA DETTE NETTE S'ÉTABLIT À 11 745 MILLIONS D'EUROS, EN FORTE BAISSE PAR RAPPORT À 13 176 MILLIONS D'EUROS À FIN JUIN 2020 * POUR 2021, L'ESTIMATION DE LA CONTRIBUTION ADDITIONNELLE AUX VENTES EST RÉÉVALUÉE À LA HAUSSE DANS UNE FOURCHETTE DE 320 À 350 MILLIONS D'EUROS Texte original sur Eikon ID:nBwXMRdKa Pour plus de détails, cliquez sur AIRP.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris 0.00%