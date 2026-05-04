Air Liquide cède ses activités de production de biogaz aux USA, en France, en Norvège et en Suède

Air Liquide AIRP.PA a annoncé lundi avoir cédé ses activités de production de biogaz aux États-Unis, en France, en Norvège et en Suède à Mobius Renewables.

Selon un communiqué du groupe français, l'opération comprend plusieurs unités de production et infrastructures de distribution.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)