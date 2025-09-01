Air Liquide, Capgemini, Crédit Agricole... les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris

(AOF) - Air Liquide

Air Liquide a pris connaissance de la décision des autorités russes de placer les actifs russes du Groupe Air Liquide sous administration externe. Cette décision entraîne de fait la prise de contrôle par l'État russe des actifs détenus par Air Liquide dans le pays, comme il l'a déjà fait pour d'autres entités préalablement détenues par des sociétés européennes. Air Liquide en prend acte et va étudier toutes les voies d'action qui lui sont ouvertes.

Capgemini

Capgemini annonce que les actionnaires de WNS ont approuvé l'acquisition de WNS par Capgemini lors des assemblées générales des actionnaires de WNS tenues à cette fin le 29 août dernier. Le 7 juillet dernier, Capgemini et WNS ont annoncé avoir signé un accord définitif portant sur l'acquisition de WNS par Capgemini afin de créer un leader mondial des Opérations Intelligentes basées sur l'IA agentique, pour une contrepartie en numéraire de 76,50 dollars par action WNS. Le montant total de l'opération s'élève à 3,3 milliards de dollars, avant prise en compte de la dette financière nette de WNS.

Crédit Agricole

Indosuez Wealth Management, la filiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, annonce que son entité en Suisse a finalisé l'acquisition de Banque Thaler dont elle détient désormais 100% du capital. Le projet d'acquisition de Banque Thaler, annoncé le 4 avril 2025, a reçu l'approbation des autorités de surveillance concernées. Cette opération s'inscrit pleinement dans la stratégie de développement d'Indosuez Wealth Management en renforçant son positionnement sur le marché suisse où la banque est présente depuis 1876.

Dékuple

Au premier semestre 2025, le groupe Dékuple réalise un chiffre d'affaires de 117,4 millions d'euros en progression de 12,3% par rapport à la même période en 2024. " Le premier semestre 2025 confirme la solidité de notre modèle multi-expert et la pertinence de notre stratégie. Dans un environnement économique fortement contraint, Dékuple affiche une croissance robuste, portée par la dynamique du marketing digital et l'internationalisation de nos activités ", a déclaré Bertrand Laurioz, président directeur général.

Guerbet

Guerbet, spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale, annonce des changements au sein de son comité exécutif. Éric Kummer rejoindra le groupe à compter du 14 octobre 2025, en qualité de senior vice-president des opérations techniques. Son arrivée fait suite au départ de Raoul Bernhardt. Fort de plus de 30 ans d’expérience internationale dans les secteurs des biotechnologies et de la pharmacie, il a occupé des fonctions de direction au sein de Catalent Pharma Solutions, Novo Nordisk, 3M Group et Pfizer.

Memscap

Le chiffre d'affaires consolidé des activités poursuivies de Memscap au premier semestre 2025 a diminué de 16% par rapport au premier semestre 2024 pour s'élever à 6,14 millions d'euros. Le repli observé par rapport au premier semestre 2024 est directement lié aux activités médicales du groupe affectées par un client majeur en phase de remise en conformité réglementaire de ses systèmes. Les ventes relatives au secteur médical s'établissent ainsi à 658 000 euros au premier semestre 2025 contre 1,66 million d'euros un an avant.

Planisware

Planisware, un leader dans le domaine des plateformes SaaS B2B basées sur l'IA pour le secteur en forte croissance de la Project Economy (l'Economie de Projet), annonce aujourd'hui le lancement d'un programme de rachat d'actions. Celui-ci est lancé dans le cadre de l'autorisation donnée par l'assemblée générale mixte du 19 juin 2025 (17ème résolution), afin de procéder d'ici au 31 décembre 2025 au plus tard à des rachats d'actions Planisware sur Euronext Paris pour un montant maximum de 10 millions d'euros.

Sanofi

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé Wayrilz (rilzabrutinib) pour les adultes atteints de thrombocytopénie immune persistante ou chronique ayant présenté une réponse insuffisante au traitement antérieur. L’approbation repose sur l’étude pivot de phase 3 LUNA 3, dans laquelle Wayrilz a répondu aux critères d’évaluation principaux et secondaires, montrant un effet positif sur le maintien du taux de plaquettes et sur d’autres symptômes de la TPI (thrombocytopénie immune).