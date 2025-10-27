Air Liquide acquiert NovaAir en Inde

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
27.10.2025
Air Liquide annonce la signature d'un accord en vue de l'acquisition de NovaAir, un leader de la production et de la distribution de gaz industriels en Inde, auprès de la société de capital-investissement PAG, transaction dont les termes financiers ne sont pas ...
27.10.2025
Le patron de la Banque de France s'est notamment inquiété du poids de la dette et du renchérissement de l'emprunt pour les particuliers et les entreprises. Épargné vendredi par l'agence de notation Moody's, la France est confrontée à un risque "d'étouffement progressif" ...
France Télévisions et TF1 se sont élevés lundi contre le lancement de Free TV, offre de "streaming" gratuite de l'opérateur Free qui reprend leurs chaînes et contenus "sans concertation préalable" et sans rémunération. "Cette méthode brutale et unilatérale témoigne ...
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ...
