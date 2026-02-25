Air Liquide a réalisé avec succès une émission obligataire multi-tranches de CHF640 mlns

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
information fournie par Zonebourse•25.02.2026•09:20•
Worldline annonce le projet de cession de ses activités de paiement en Inde à BillDesk, acteur indien de premier plan des paiements, pour une valeur des capitaux propres estimée à la clôture d'environ 60 MEUR. En parallèle, le groupe français conclura un accord ...
Lire la suite
Pilier de la construction européenne et de l'agriculture du continent, la politique agricole commune (PAC) assure aujourd'hui l'essentiel du revenu de nombre d'agriculteurs. Sa renégociation en cours est un enjeu majeur, au coeur de la mission du commissaire européen ...
Lire la suite
Les marchés boursiers européens ont ouvert en hausse mercredi, profitant d'un certain apaisement des craintes sur l'intelligence artificielle avant les résultats du mastodonte Nvidia, et digérant une floppée de résultats d'entreprises. Vers 08H05 GMT, dans les ...
Lire la suite
Le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet s'est dit mardi prêt à s'allier avec LFI au second tour des municipales, lors d'un débat télévisé avec ses rivaux en partie phagocyté par la mort du militant d'extrême droite radicale Quentin Deranque. Ce "drame nous a ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer