information fournie par Reuters • 25/02/2026 à 08:48

Air Liquide a réalisé avec succès une émission obligataire multi-tranches de CHF640 mlns

L'Air Liquide AIRP.PA :

* A RÉALISÉ AVEC SUCCÈS UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE MULTI-TRANCHES DE 640 MLNS DE CHF

* 3 TRANCHES AVEC DES MATURITÉS DE 5, 8 ET 12 ANS, À UN TAUX D’INTÉRÊT MOYEN PONDÉRÉ INFÉRIEUR À 1,00% L’AN

Texte original [https://tinyurl.com/3mbjrdzh] Pour plus de détails, cliquez sur AIRP.PA

(Rédaction de Gdansk)