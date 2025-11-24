 Aller au contenu principal
Air Liquide : -1,5%, s'enfonce sous les support des 165E
information fournie par Zonebourse 24/11/2025 à 11:59

Air Liquide qui consolide depuis le 20 août et un zénith inscrit à 185E, rentre en territoire de correction (au-delà de -20% sur les sommets) : le titre perd -1,5%, et s'enfonce sous les support des 165E, en direction des 157E, l'ex-plancher annuel du 9 avril... et potentiellement jusqu'au retracement du support moyen terme des 154E testé fin décembre 2024

Valeurs associées

AIR LIQUIDE
162,5200 EUR Euronext Paris -2,06%
