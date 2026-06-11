Air Liquide : -1,5%, refuse l'obstacle des 171,3E

Air Liquide détonne dans un CAC40 qui affiche sa confiance et tente de refranchir les 8.250Pts : le titre lâche -1,5%, après avoir refusé l'obstacle des 171,3E (double-test des 10 et 24 avril dernier, puis 170E le 10 juin).

Pas d'alerte à la baisse, mais fragilisation du "momentum" : la situation technique se dégraderait sensiblement sous 160E (support oblique moyen terme et MM100), et les vendeurs prendraient la main sous le récent plus bas des 158,3E du 19 mai.