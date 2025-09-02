 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Air Lease accepte l'offre de rachat de 7,4 milliards de dollars de Sumitomo et du groupe soutenu par SMBC
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 14:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions, ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 3, 8 à 11)

Un groupe d'investisseurs dirigé par Sumitomo Corp 8053.T et SMBC Aviation Capital a déclaré mardi qu'il allait acquérir Air Lease Corp AL.N pour un montant de 7,4 milliards de dollars en numéraire, dans le but de créer l'un des plus grands loueurs d'avions au monde.

L'opération élargira le portefeuille de SMBC Aviation Capital et de Sumitomo, et placera la société combinée dans une position plus proche de celle d'AerCap AER.N , le plus grand bailleur du secteur.

La nouvelle société sera basée à Dublin, siège effectif du secteur mondial du leasing d'avions, qui finance plus de la moitié des livraisons de nouveaux avions de passagers.

Les actionnaires d'Air Lease recevront 65 dollars en espèces pour chaque action ordinaire de classe A qu'ils détiennent, soit une prime de 7,9 % par rapport au dernier cours de clôture de la société.

Les actions d'Air Lease étaient en hausse d'environ 6 % dans les transactions de pré-marché.

L'opération, qui devrait être finalisée au cours du premier semestre 2026, valorise le loueur d'avions à environ 28,2 milliards de dollars, dette comprise.

L'opération permettra de fusionner la plate-forme mondiale d'Air Lease avec la puissance de financement de SMBC Aviation et d'étendre les activités de location d'avions de Sumitomo en termes d'échelle et de rentabilité.

SMBC Aviation Capital, deuxième bailleur d'avions au monde, était commercialisé sous le nom de RBS Aviation Capital avant d'être racheté en 2012 par un consortium composé de la société japonaise SMFG et de Sumitomo Corp.

Air Lease Corp a été fondée en 2010 par le parrain officieux du secteur, Steven Udvar-Hazy, après qu'il eut quitté ILFC, le plus grand loueur d'avions au monde à l'époque, qu'il avait cofondé en 1973.

Hazy a vendu ILFC à AIG en 1990, mais a continué à la diriger jusqu'à la crise financière mondiale, lorsque les difficultés financières d'AIG ont mis à mal la capacité d'ILFC à emprunter de l'argent et à acheter des avions.

Après une tentative infructueuse de rachat d'ILFC, Hazy s'est retiré de la société et a lancé Air Lease.

Citigroup et Goldman Sachs conseillent SMBC Aviation Capital, tandis qu'Air Lease travaille avec J.P. Morgan Securities.

Fusions / Acquisitions

Fermer

