AIR, le fabricant de narguilés de Dubaï, s'introduit en bourse aux États-Unis par le biais d'une opération SPAC d'un montant de 1,75 milliard de dollars

(Ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 3 et 4, graphique sur l'indice SPAC) par Manya Saini

La société AIR de Dubaï, propriétaire de la marque de narguilé Al Fakher, a déclaré vendredi qu'elle avait accepté d'entrer en bourse aux États-Unis par le biais d'une fusion avec la société Cantor Equity Partners III

CAEP.O , dans le cadre d'un accord évaluant la société combinée à 1,75 milliard de dollars.

L'accord avec lasociété d'acquisition adossée à Cantor Fitzgeraldintervient alors que cette voie non conventionnelle d'accès aux marchés publics a regagné en popularité aux États-Unis après des années d'activité modérée, à la suite de mauvais résultats boursiers et d'obstacles réglementaires.

"L'une des raisons de l'augmentation du nombre de nouvelles SPAC est l'amélioration de l'environnement macroéconomique, en particulier la baisse des taux d'intérêt, qui a permis aux entreprises d'accéder plus facilement aux capitaux par des voies plus rapides telles que les SPAC ", a déclaré Lukas Muehlbauer, associé de recherche chez IPOX.

"Le marché secondaire des fusions, largement positif cette année, montre également que les transactions SPAC se débarrassent de l'image d'être trop risquées."

Une SPAC est une société écran qui lève des fonds par le biais d'une introduction en bourse pour fusionner avec une entreprise privée et l'introduire en bourse, ce qui permet une mise sur le marché plus rapide qu'une introduction en bourse traditionnelle.

AIR, basée à Dubaï, a déclaré avoir généré 375 millions de dollars de revenus et 150 millions de dollars de bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement pour ses principaux produits en 2024.

Elle dispose de huit sites de production aux Émirats arabes unis, dans l'Union européenne et chez des partenaires tiers.

Al Fakher, son activité la plus précieuse, fabrique du narguilé aromatisé et comptait 14 millions de consommateurs dans le monde en 2024.

L'utilisation du narguilé s'est développée aux États-Unis ces dernières années, car les salons et les cafés proposant des narguilés aromatisés sont de plus en plus courants et sont fréquentés par des consommateurs plus jeunes dans les zones urbaines.

Bien que le produit soit souvent présenté comme une activité sociale ou culturelle, les agences de santé américaines continuent à avertir que la fumée du narguilé contient un grand nombre de substances chimiques nocives que l'on retrouve dans les cigarettes.

L'opération devrait être conclue au cours du premier semestre 2026. L 'entité combinée, AIR Global Limited, sera cotée au Nasdaq sous le symbole "AIIR".