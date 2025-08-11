Air India suspend ses liaisons avec Washington à partir de septembre

Air India a annoncé lundi qu'elle cesserait ses services entre les capitales de l'Inde et des États-Unis à partir du 1er septembre, invoquant une pénurie d'avions due à la modernisation prévue de ses Boeing BA.N vieillissants et à la fermeture de l'espace aérien pakistanais.

La suspension des services entre New Delhi et Washington, D.C., constitue le dernier revers en date pour Air India, qui fait l'objet d'une surveillance réglementaire accrue après un accident survenu en juin à Ahmedabad, qui a coûté la vie à 260 personnes .

L'insuffisance prévue de la flotte d'Air India et la fermeture continue de l'espace aérien au-dessus du Pakistan ont eu un impact sur les opérations long-courriers de la compagnie, entraînant des itinéraires de vol plus longs et une complexité opérationnelle accrue, a déclaré le transporteur.

Air India estime que l'interdiction de l'espace aérien pakistanais lui coûtera 600 millions de dollars sur 12 mois, avait précédemment rapporté Reuters .

L'Inde et le Pakistan ont fermé leurs espaces aériens respectifs l'un à l'autre quelques jours après que les relations entre les deux pays se soient détériorées à la suite d' une attaque meurtrière contre des civils au Cachemire indien, qui a également déclenché les pires affrontements entre les deux voisins depuis des décennies.

New Delhi a accusé Islamabad d'être à l'origine de l'attentat, accusations qu'Islamabad a démenties.

Air India a déclaré que ses passagers auraient la possibilité de choisir des vols à destination de Washington, D.C., avec des escales à New York, Newark, Chicago et San Francisco avec les partenaires interlignes de la compagnie, Alaska Airlines ALK.N , United Airlines UAL.O et Delta Air Lines DAL.N .