Air India immobilise un Boeing Dreamliner suite à un défaut possible du commutateur de contrôle du carburant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute plus de détails, de contexte, aux paragraphes 2, 4-8, 11) par Abhijith Ganapavaram et Aditya Kalra

Air India a déclaré lundi qu'elle avait immobilisé un Boeing amp;BA.Namp;gt; Dreamliner après qu'un de ses pilotes ait signalé un défaut possible du commutateur de contrôle du carburant de l'avion, qui est au centre d'une enquête en cours sur un accident d'avion mortel survenu l'année dernière.

La compagnie aérienne n'a pas précisé la nature du défaut ni fourni de détails sur le vol. Mais deux sources ont déclaré que le pilote avait signalé le défaut après l'atterrissage de l'avion dans la ville de Bengaluru, dans le sud de l'Inde, après son décollage de Londres.

" Après avoir reçu ces premières informations, nous avons immobilisé l'avion au sol", a déclaré Air India, ajoutant qu'elle était en contact avec Boeing "en priorité".

Boeing a déclaré qu'il soutenait Air India.

La compagnie aérienne possède 33 Dreamliners, selon Flightradar24.

Les interrupteurs de carburant ont été au cœur du crash d'un Dreamliner d'Air India l'année dernière, qui a tué 260 personnes dans l'État du Gujarat, ce qui a déclenché une surveillance plus étroite de la compagnie aérienne.

Les interrupteurs régulent le débit de carburant dans les moteurs d'un avion. Ils sont utilisés par les pilotes pour démarrer ou arrêter les moteurs au sol ou pour arrêter ou redémarrer manuellement les moteurs en cas de panne pendant un vol.

Un rapport préliminaire sur l'accident de l'année dernière indiquait que les interrupteurs de coupure de carburant des moteurs de l'avion s'étaient déclenchés presque simultanément, privant les moteurs de carburant.

Air India, qui appartient au groupe Tata et à Singapore Airlines amp;SIAL.SIamp;gt;, a déclaré avoir informé l'autorité indienne de régulation de l'aviation de ce dernier incident.

Un porte-parole de l'autorité de régulation n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Air India a réaffirmé qu'elle avait vérifié les interrupteurs de contrôle du carburant sur tous les Boeing 787 de sa flotte à la suite d'une directive du régulateur l'année dernière, et qu'elle n'avait trouvé aucun problème.