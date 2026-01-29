Air India commande 30 Boeing 737 MAX supplémentaires pour soutenir sa croissance
Air India annonce avoir passé une commande ferme de 30 avions Boeing 737 MAX supplémentaires auprès de l'avionneur états-unien. La commande porte sur 20 appareils 737-8 et 10 appareils 737-10, destinés à soutenir la croissance du réseau intérieur et régional de la compagnie.
Cette nouvelle acquisition porte le carnet de commandes d'Air India auprès de Boeing à près de 200 appareils, incluant des monocouloirs et des long-courriers.
Les 737-8 seront déployés sur des lignes à forte fréquence grâce à leur efficacité énergétique et leur autonomie, tandis que les 737-10 permettront d'augmenter la capacité à un coût par siège réduit.
Campbell Wilson, directeur général d'Air India, souligne que cette commande s'inscrit dans une stratégie globale visant à positionner la compagnie comme un transporteur mondial de premier plan.
Boeing indique que cette décision reflète la forte performance opérationnelle de la flotte actuelle d'Air India et s'inscrit dans un contexte de forte demande en avions monocouloirs en Inde et en Asie du Sud.
Le titre Boeing recule malgré tout de 2% à New York.
Valeurs associées
|235,850 USD
|NYSE
|-2,39%
