Air India cherche à acquérir davantage d'avions gros-porteurs et prévoit de redevenir rentable "très bientôt", selon son directeur général

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(Ajout de précisions; paragraphes 2 à 8)

par Abhijith Ganapavaram

Air India souhaite augmenter sa commande d’avions gros-porteurs afin de stimuler son trafic international de passagers, a déclaré mardi son directeur général, Tewolde Gebremariam, ajoutant que la compagnie aérienne détenue par le groupe Tata renouerait avec la rentabilité "très bientôt".

Ces déclarations interviennent plusieurs mois après que l’ancien directeur général d’Ethiopian Airlines a pris les rênes d’Air India, qui mène actuellement un redressement en profondeur tout en faisant face à une hausse des coûts d’exploitation, à des perturbations géopolitiques et à des pertes.

"Nous voulons davantage d’avions gros-porteurs", a déclaré M. Gebremariam, soulignant ainsi l’ambition de la compagnie aérienne de renforcer encore sa flotte long-courrier dans le cadre de sa stratégie de croissance à l’international.

Air India a mené des discussions avec Boeing BA.N et Airbus AIR.PA alors qu’elle évalue le coût d’exploitation de ses anciens gros-porteurs, a indiqué une source du secteur qui a souhaité rester anonyme, n’étant pas autorisée à s’exprimer dans les médias.

"Le coût d’exploitation des anciens gros-porteurs est élevé, et ils ne sont pas très efficaces", a déclaré la source, ajoutant que des appareils plus récents aideraient la compagnie aérienne à relier davantage de villes et à faire face aux conséquences de l’interdiction par le Pakistan d’utiliser son espace aérien.

"Il y a tellement de villes qu’elle ne dessert pas", a ajouté la source.

Depuis son retour sous la houlette du gigantesque conglomérat indien Tata Group en 2022, la compagnie aérienne s’est lancée dans un programme de transformation de plusieurs milliards de dollars portant sur le renouvellement de sa flotte, la modernisation de ses cabines et l’extension de son réseau.

Elle a acquis de nouveaux appareils et rénové ses anciens jets afin d’améliorer la qualité de ses services et d’être plus compétitive sur les liaisons internationales.