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Air India affiche une perte annuelle record de plus de 2 milliards de dollars, selon le rapport de son actionnaire
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 14:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des éléments de contexte et des détails tirés du rapport de Singapore Airlines, à partir du paragraphe 2)

Air India a enregistré une perte record de plus de 2 milliards de dollars pour son exercice 2025-2026, selon le rapport annuel de son actionnaire Singapore Airlines SIAL.SI , alors que la deuxième compagnie aérienne indienne était confrontée aux perturbations liées à la guerre en Iran et à l'interdiction par le Pakistan de l'accès de son espace aérien aux transporteurs indiens. Dans son rapport publié jeudi, Singapore Airlines, qui détient une participation de 25 % dans Air India, a indiqué que les pertes du groupe indien s'élevaient à 3,56 milliards de dollars singapouriens, soit 2,80 milliards de dollars au taux de change actuel, pour les 12 mois clos fin mars. Singapore Airlines n'a pas précisé le taux de change utilisé pour calculer cette perte. Reuters avait précédemment indiqué qu'Air India devrait afficher une perte annuelle de 2,12 milliards de dollars.

Air India, qui n'est pas cotée en Inde et n'a pas encore déposé ses résultats auprès des autorités de régulation locales, a refusé de commenter. Sa perte pour l'exercice 2024-2025 s'élevait à 39,75 milliards de roupies indiennes (415,09 millions de dollars).

Cette perte constituera un nouveau revers majeur pour la compagnie aérienne, qui a été contrainte de supprimer de nombreux vols internationaux ces derniers mois, compromettant ainsi ses plans de redressement. Les réductions de vols d'Air India constituent une aubaine pour les transporteurs étrangers , le groupe Lufthansa et Cathay Pacific figurant parmi ceux qui ajoutent des liaisons vers l'un des marchés aériens les plus dynamiques au monde, a rapporté Reuters jeudi.

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