Air France va suspendre toutes ses liaisons avec l'Italie du 14 mars au 3 avril

PARIS, 10 mars (Reuters) - Air France va suspendre toutes ses liaisons avec l'Italie entre le 14 mars et le 3 avril, a annoncé mardi un porte-parole de la compagnie aérienne. D'ici là, une liaison quotidienne sera maintenue avec chacune de ses destinations italiennes, a-t-il précisé. (Laurence Frost version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -1.93%