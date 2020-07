Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France s'associe à OpenAirlines pour réduire son empreinte carbone Reuters • 09/07/2020 à 14:54









9 juillet (Reuters) - AIR FRANCE KLM SA AIRF.PA : * AIR FRANCE CHOISIT LA SOLUTION SKYBREATHE POUR RÉDUIRE LA CONSOMMATION DE CARBURANT ET LES ÉMISSIONS DE CO2 * SKYBREATHE PEUT RÉDUIRE LA CONSOMMATION TOTALE DE CARBURANT JUSQU'À 5% * POURSUIT SES EFFORTS EN MATIÈRE D'INNOVATION POUR LA RÉDUCTION DE L'EMPREINTE CARBONE EN S'ASSOCIANT À OPENAIRLINES Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur AIRF.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -0.52%