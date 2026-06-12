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Air France : repasse en force les 11,73E, peut viser les 12,22E
information fournie par Zonebourse 12/06/2026 à 10:57

Les investisseurs veulent croire que la 39ème annonce de "paix imminente" de Trump avec l'Iran sera la bonne (elle coïncide avec le jour de l'IPO de SpaceX, le monde est bien fait) et Air France repasse en force la résistance des 11,73E du 29 mai et peut viser le comblement du "gap" des 12,22E du 27 février.

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