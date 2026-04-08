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Air France : repasse en force les 10E, vers un test de l'ex-support des 10,26E
information fournie par Zonebourse 08/04/2026 à 11:05

Soulagé -comme toutes les compagnies aériennes de la planète-, Air France enregistre une des plus fortes hausse de son histoire à l'ouverture ( 14%) et repasse en force les 10E: le titre se dirige vers un test imminent de l'ex-support des 10,26E du 26 janvier dernier (au-delà, le titre viserait la MM100 vers 10,8E).
Le titre vient d'ouvrir un "gap" au-dessus des 9,07E qui sera comblé à la moindre rupture du cessez-le feu, ou d'un blocage majeur sur l'une des clauses de la mise en oeuvre d'un plan de paix durable par l'un des 3 protagonistes, sans parler de nouvelles rumeurs de plan d'invasion de l'Iran (des pourparlers destinés à gagner du temps et une position militaire plus avantageuse).

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