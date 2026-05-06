 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Air France : repasse en force les 10E, pourrait de nouveau viser les 12,07E
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 14:14

L'espoir d'un chemin vers la réouverture d'Ormuz fait plonger le pétrole de -10% (mais cela ne résout pas le problème de pénurie de kérosène dans l'immédiat) et Air France repasse en force les 10E et pourrait tenter de retracer dans la foulée la récente résistance des 10,53E du 17 avril.
Au-delà, Air France pourrait aller chercher la MM200 (11,3E) puis de nouveau viser le comblement du "gap" des 12,07E.

Valeurs associées

AIR FRANCE-KLM
10,1750 EUR Euronext Paris +8,18%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank