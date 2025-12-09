 Aller au contenu principal
Air France : rechute de -11%, jusque sur les 10E
information fournie par Zonebourse 09/12/2025 à 09:59

Air France rechute de -11%, jusque sur les 10E: les investisseurs sanctionnent l'annonce du lancement d'une émission d'obligations échangeables en actions de la compagnie pour un montant d'environ 325Mns d'euros.
Le titre referme le "gap" des 10.225E et retrouve ses niveaux du 13 novembre dernier (ex-résistance).
Le prochain support (sous 10E) se dessine vers 9,60E, mais un retracement du plancher des 9,25E du 18/11 ne saurait être exclu.

AIR FRANCE - KLM
10,2000 EUR Euronext Paris -8,97%
