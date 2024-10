Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air France: ouvre une liaison directe de Paris à Orlando information fournie par Cercle Finance • 30/10/2024 à 14:30









(CercleFinance.com) - Air France inaugurera une nouvelle liaison directe entre son hub mondial de Paris-Charles de Gaulle et Orlando (Floride).



Cette nouvelle liaison est proposée 4 fois par semaine les lundis, mercredis, vendredis et samedis. Les vols seront assurés en Airbus A350-900 équipé de 34 sièges en cabine Business, 24 en Premium et 266 Economy.



Orlando deviendra la 18ème destination d'Air France aux Etats-Unis et la 25ème en Amérique du Nord, avec Atlanta, Boston, Cancun, Chicago, Dallas, Denver, Détroit, Houston, Los Angeles, Mexico City, Miami, Montréal, Minneapolis, New York JFK, New York Newark, Ottawa, Phoenix, Québec, Raleigh Durham, San Francisco, Toronto, Seattle, Vancouver et Washington DC.





Valeurs associées AIR FRANCE - KLM 9,22 EUR Euronext Paris -0,37%