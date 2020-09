Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France-KLM va rembourser un emprunt obligataire de €600 mlns Reuters • 01/09/2020 à 08:16









1er septembre (Reuters) - AIR FRANCE-KLM SA AIRF.PA ANNONCE MARDI: * LE REMBOURSEMENT DE L'EMPRUNT OBLIGATAIRE SUBORDONNÉ PERPÉTUEL DE 600 MILLIONS D'EUROS (DONT 403,3 MILLIONS D'EUROS SONT EN CIRCULATION) ÉMIS EN 2015 (ISIN FR0012650281) * QUE LE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ SERA EFFECTUÉ LE 1ER OCTOBRE 2020 AU PAIR, SOIT 100 000 EUROS PAR OBLIGATION * QUE CE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ S'INSCRIT DANS LA POLITIQUE DE MAÎTRISE DES FRAIS FINANCIERS DU GROUPE * QU'IL ENTEND PAR AILLEURS METTRE EN ŒUVRE DES MESURES DE RENFORCEMENT DE SES FONDS PROPRES ET QUASI-FONDS PROPRES D'ICI MAI 2021, SI LES CONDITIONS DE MARCHÉ LE PERMETTENT Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur AIRF.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris 0.00%