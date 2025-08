Air France-KLM: un compromis trouvé entre KLM et les pilotes information fournie par Cercle Finance • 06/08/2025 à 12:41









(Zonebourse.com) - KLM, filiale du groupe Air France-KLM , a annoncé mercredi être parvenue à un accord avec le syndicat néerlandais de pilotes VNV, qui va se traduire par un accroissement de leur charge de travail mais aussi par une augmentation des avantages dont ils bénéficient.



Dans le cadre de cet arrangement, les pilotes de KLM accepteront de travailler un jour supplémentaire par mois durant la saison estivale de 2026. En parallèle, la compagnie aérienne pourra également programmer un jour de travail en plus par trimestre durant leurs week-ends.



La compagnie aérienne indique s'attendre à ce que ces changements fassent décoller l'activité: plus de 10.000 vols supplémentaires sont ainsi envisagés grâce à ce compromis, ce qui devrait permettre à KLM de transporter des millions de passagers en plus.



De quoi donner un solide coup de pouce aux revenus de la compagnie dans les années à venir, tout en poursuivant l'objectif d'une performance opérationnelle durable et stable.



Cet accord intervient alors que KLM a vu son chiffre d'affaires progresser au premier semestre, sans toutefois parvenir à dégager de bénéfices en raison du niveau élevé de ses coûts.



En contrepartie de cet engagement, les pilotes bénéficieront d'une compensation à la hauteur. A titre d'exemple, le programme actuel leur permettant de voyager à tarif réduit une fois par an sera pérennisé.



Cet accord préliminaire doit encore être soumis au vote des membres du syndicat VNV en septembre.













