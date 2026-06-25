Air France-KLM réussit une émission obligataire de 500 MEUR à 5 ans

Le groupe aérien poursuit l'optimisation de son bilan avec une nouvelle opération de refinancement réalisée dans le cadre de son programme d'émissions obligataires.

Air France-KLM annonce le succès du placement de 500 MEUR d'obligations seniors non garanties à 5 ans dans le cadre de son programme EMTN (Euro Medium Term Notes). L'émission est assortie d'un coupon fixe annuel de 4,250%, pour un rendement à maturité de 4,318%.

Le produit de l'émission sera affecté aux besoins généraux du groupe. Cette opération de refinancement vise à optimiser le bilan en simplifiant la structure du capital, en réduisant les coûts de financement et en augmentant la part de la dette senior.

Le groupe souligne que le succès de cette émission reflète la confiance des investisseurs dans son modèle économique et sa stratégie. Sa dette à long terme est notée BB par Standard & Poor's et BBB- par Fitch