Air France-KLM, Renault, Pernod Ricard...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

Acheter-louer.fr a signé un accord ferme et définitif portant sur la cession de son activité historique BtB immobilière, regroupant le média Expression et la base de données Actupro-Immobilier à Devalense-Médias.

Accor

En 2025, le groupe hôtelier a réalisé un chiffre d'affaires de 5,64 MdEUR, en hausse de 4,5% à taux de change constant, avec 2,4% pour Premium, Milieu de Gamme et Économique et 9,8% pour Luxe & Lifestyle.

ADP

Le gestionnaire des aéroports parisiens signe une solide performance en 2025, portée par la reprise du trafic, la dynamique des activités internationales et une stricte discipline financière.

Air France-KLM

La compagnie aérienne a fait état ce jeudi de résultats légèrement supérieurs aux attentes tant au quatrième trimestre que sur l'ensemble de l'exercice, soutenus par la solidité de la demande sur le long-courrier et par le recul des prix du pétrole.

Airbus

La constructeur aéronautique dévoilera ses résultats annuels.

Argan

Argan annonce la relocation de son site logistique AutOnom situé à Augny (57), dans la région de Metz, à la société MPM Group, acteur de référence dans le domaine des solutions professionnelles de sonorisation, d'éclairage, de vidéo et de structures scéniques.

Coface

L'expert en assurance-crédit communiquera ses résultats annuels.

Euronext

Euronext publie un bénéfice net ajusté en progression de 7,9% à 736,5 MEUR, soit un BPA ajusté de 7,27 EUR ( 10,3%) au titre de 2025, ainsi qu'un EBITDA ajusté de 1 143,1 MEUR ( 13,6%), soit une marge de 62,7% ( 0,8 point).

FDJ United

FDJ dévoile un résultat net ajusté de 487 MEUR au titre de l'année écoulée, stable (-0,7%) par rapport à 2024, ainsi qu'un EBITDA courant de 902 MEUR, soit une marge de 24,5% (-130 points de base), tandis que le cash-flow libre ressort à un niveau record de 782 MEUR.

GTT

L'expert technologique des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés présentera ses résultats annuels et annoncé une commande pour concevoir les cuves de deux nouveaux méthaniers.

Imerys

Le groupe dédié aux spécialités minérales pour l'industrie précisera ses résultats annuels.

Klépierre

Le groupe dédié aux spécialités minérales pour l'industrie signalera ses résultats annuels.

Lagardère

Le groupe dévoilera ses résultats annuels.

Median Technologies

Median Technologies a dévoilé la nomination d'Oran Muduroglu au poste de président de Median eyonis Inc., la filiale américaine de Median Technologies.

Nexans

Nexans publie un résultat net de 358 MEUR pour l'année 2025, contre 283 MEUR en 2024, en augmentation de 26,6%, dont un résultat net des activités poursuivies de 219 MEUR, en hausse de 31,1%.

Orange

Sur l'année 2025, le chiffre d'affaires d'Orange s'établit à 40,396 milliards d'euros, en hausse de 0,9% sur un an grâce à la croissance des services de détail (2,2%). Cette dynamique est en partie compensée par les baisses des services aux opérateurs (-3,9%).

Pernod Ricard

Pernod Ricard dévoile un résultat net part du groupe de 975 MEUR au titre de son 1er semestre 2025-26, en baisse de 18%, et un ROC (résultat opérationnel courant) de 1 614 MEUR, en déclin organique de 7,5% et de 18,7% en publié.

Renault

Le constructeur automobile livrera ses résultats annuels et a annoncé que sur recommandation du comité de la gouvernance et des rémunérations, il allait proposer la nomination de Marie-José Donsion en qualité d'administratrice indépendante pour une durée de quatre ans.

Tikehau Capital

Le gestionnaire d'actifs divulguera ses résultats annuels.

Vinci

Au cours du mois de janvier, Vinci a enregistré une baisse de 1,9% de son trafic autoroutier, par rapport à janvier 2025. Dans le détail, le trafic de véhicules légers affiche un repli de 2,2% tandis que celui des poids lourds se contracte de 0,9%.