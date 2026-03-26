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Air France-KLM recrute Lucie Muniesa comme secrétaire générale du groupe
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 10:33

Le groupe aérien renforce sa gouvernance avec l'arrivée d'une dirigeante expérimentée issue des secteurs public et privé.

Air France-KLM annonce la nomination de Lucie Muniesa au poste de directrice exécutive et secrétaire générale du groupe à compter du 1er avril 2026. Elle rejoindra le comité exécutif et sera rattachée à Benjamin Smith, directeur général.

Dans ses fonctions, elle supervisera les affaires juridiques, les affaires publiques et la conformité. Elle sera également chargée de la protection juridique du groupe, de la coordination des relations institutionnelles aux niveaux national et international, ainsi que du pilotage de la conformité réglementaire. Elle assurera en outre le secrétariat du conseil d'administration et de ses comités.

Benjamin Smith déclare "être très heureux d'accueillir Lucie Muniesa", soulignant qu'elle apporte "une solide expérience acquise dans des environnements économiques et réglementaires complexes".

Forte de plus de 28 ans d'expérience en politiques publiques, finance et droit, Lucie Muniesa a notamment occupé le poste de directrice générale adjointe de l'Agence des Participations de l'État (APE) au ministère de l'Économie et des Finances. Elle rejoint Air France-KLM après avoir été directrice exécutive en charge du développement durable, de la conformité et des affaires institutionnelles chez Paprec.

Ce matin, le titre Air France-KLM recule de 1,5% à Paris.

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