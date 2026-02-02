 Aller au contenu principal
Air France-KLM reconduit Marjan Rintel à la tête de KLM pour quatre ans
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 18:24

Le groupe aérien confirme sa confiance dans la dirigeante néerlandaise afin d'accélérer la transformation de sa filiale et de redresser durablement sa performance opérationnelle et financière.

Air France-KLM annonce le renouvellement du mandat de Marjan Rintel en tant que Présidente du Directoire et Directrice générale de KLM Royal Dutch Airlines pour une durée de quatre ans.

En poste depuis juillet 2022, la dirigeante voit son mandat, initialement prévu jusqu'à l'Assemblée générale de 2026, prolongé afin d'assurer la continuité du plan de transformation de la compagnie. La priorité sera donnée à l'amélioration de la performance opérationnelle et financière, avec des ajustements prévus au sein de l'équipe de direction des opérations.

Ces mesures visent à atteindre les objectifs à moyen terme fixés par le Groupe pour sa filiale néerlandaise.

Valeurs associées

AIR FRANCE - KLM
11,3150 EUR Euronext Paris +4,67%
