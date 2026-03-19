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Air France-KLM : rechute de -6% vers 9,1E, cassure des 9,25E en cours
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 13:54

Air France-KLM rechute de -6% vers 9,1E et enfonce simultanément le récent plancher des 9,70E du 9 mars puis le support crucial des 9,25/9,26E du 18 novembre 2025 : la cassure du jour risque de déboucher sur le test des 8,50E.

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