 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Air France-KLM: rechute de -5% sous les 10,5E
information fournie par Zonebourse 23/01/2026 à 14:03

Air France-KLM rechute de -5% sous les 10,5 et enfonce au passage la MM200 qui gravite vers 10,7E.
Le titre file tout droit vers un retracement du support des 10,12E du 10 décembre dernier, voir le support oblique moyen terme des 9,80E.
En cas de décrochage sous ce niveau, Air France-KLM s'en irait retracer le plancher des 9,25E du 18 novembre 2025.

Valeurs associées

AIR FRANCE - KLM
10,4950 EUR Euronext Paris -4,94%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank