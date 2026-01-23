Air France-KLM: rechute de -5% sous les 10,5E
information fournie par Zonebourse 23/01/2026 à 14:03
Le titre file tout droit vers un retracement du support des 10,12E du 10 décembre dernier, voir le support oblique moyen terme des 9,80E.
En cas de décrochage sous ce niveau, Air France-KLM s'en irait retracer le plancher des 9,25E du 18 novembre 2025.
Valeurs associées
|10,4950 EUR
|Euronext Paris
|-4,94%
