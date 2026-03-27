 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Air France-KLM : rechute de -3,5%, sous les 8,85E
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 09:29

Après un plafonnement sous l'ex plancher des 9,25E du 18 novembre 2025, Air France-KLM rechute de -3,5%, sous les 9E, vers 8,85E et retrouve le sommet de l'ex-"gap" ouvert sous 8,81E: l'impulsion baissière devrait se poursuivre jusque vers 8,50E et en-dessous de ce seuil, Air France-KLM se préparerait au comblement du "gap" des 7,91E du 23 juin 2025puis le test des 7,75E du 19 juin.

Valeurs associées

AIR FRANCE-KLM
8,7720 EUR Euronext Paris -4,01%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank