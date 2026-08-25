Air France-KLM prend de l'altitude, Gerresheimer coule

Parmi les plus fortes variations du jour, on retrouve Volex et Salmar après leurs résultats, ainsi que Melrose, qui a écarté un risque majeur aux Etats-Unis. L'actualité est moins favorable à CD Projekt et Gerresheimer.

Actions en hausse

Volex ( 20%) : la société de composants électriques affiche une croissance nettement supérieure aux attentes. Jefferies estime que Volex a publié des résultats solides, avec une croissance généralisée à toutes les divisions. La direction a relevé ses prévisions pour l'exercice.

Carvolix ( 19%) : la société a signé un accord de coopération en cardiologie avec l'Arabie saoudite, dans le cadre de la visite de Mohammed Bin Salman en France.

Melrose ( 8,9%) : l'entreprise britannique a échappé à des poursuites pénales liées à un incident chimique survenu en mai sur le site de Garden Grove de sa filiale GKN Aerospace, aux Etats-Unis.

Air France-KLM ( 4%) : le transporteur aérien bénéficie d'un relèvement de recommandation de Kepler Cheuvreux. "L'action a atteint notre objectif de cours de 11,50 EUR, c'est pourquoi le relèvement de notre recommandation de 'alléger' à 'conserver' est assez mécanique", explique à Zonebourse Marc Zeck, l'analyste en charge du dossier.

Salmar ( 3%) : le groupe aquacole a publié un chiffre d'affaires conforme aux attentes pour le deuxième trimestre. Le résultat opérationnel un peu juste est compensé par un relèvement des prévisions de production.

Next ( 2%) : Citigroup a relevé sa recommandation à l'achat en visant 18 400 GBX.

Actions en baisse

Gerresheimer (-7%) : le PDG par intérim de Gerresheimer, Uwe Röhrhoff, a quitté ses fonctions. Il sera remplacé jusqu'à nouvel ordre par le directeur financier, Wolf Lehmann, et le membre du directoire, Achim Schalk. La société spécialisée dans les emballages médicaux reste sous pression après une série de résultats médiocres et une enquête de la BaFin, qui ont coûté son poste à l'ancien PDG.

CD Projekt (-5,7%) : lors du salon Gamescom, CD Projekt Red a annoncé que "The Witcher IV" sortira en 2028, alors que le marché tablait sur 2027. L'éditeur polonais de jeu vidéo devrait toutefois lancer une nouvelle extension payante pour "The Witcher III" l'année prochaine.

DKSH (-3,4%) : Berenberg dégrade d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 75 CHF à 68 CHF. "Le titre s'échangeant désormais à un niveau globalement conforme à notre objectif de cours révisé de 68 CHF, nous estimons que le rapport risque/rendement n'est plus attractif et nous adoptons une position attentiste", explique le bureau d'études.