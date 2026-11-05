Air France-KLM : le premium décolle, la facture de kérosène aussi

Air France-KLM signe un troisième trimestre meilleur que prévu, porté par la montée en gamme de ses cabines et la vigueur du fret aérien. Mais derrière cette bonne surprise, la flambée du carburant continue de peser sur les perspectives du groupe.

Le transporteur franco-néerlandais a dégagé un résultat opérationnel ajusté de 1,35 milliard d'euros, en hausse de 10% sur un an et nettement supérieur aux 1,09 MdEUR attendus par les analystes. Le chiffre d'affaires progresse de 7,6% à 9,92 MdsEUR, légèrement sous le consensus de 9,94 MdsEUR. La marge opérationnelle gagne 0,3 point à 13,6%, tandis que le bénéfice net atteint 938 MEUR, en hausse de 22%, dont 105 MEUR liés à la cession de KLM Catering Services et 37 MEUR provenant de cessions de matériel aéronautique.

Le haut de gamme et le fret tirent les résultats

La performance repose davantage sur les prix que sur les volumes. Le groupe a transporté 29,7 millions de passagers ( 1,8%), mais ses recettes unitaires ont bondi de 7% à taux de change constants. La stratégie de montée en gamme porte ses fruits. Au troisième trimestre, les recettes par passager et par kilomètre parcouru progressent de 11,5% en classe affaires et en première classe, et de 9,1% en Premium Economy.

Le fret constitue l'autre bonne surprise. Son chiffre d'affaires total grimpe de 25,2%, soutenu par les perturbations du transport maritime autour du canal de Suez et du détroit d'Ormuz, mais aussi par les besoins logistiques liés à l'intelligence artificielle.

Au sein du groupe, KLM se distingue avec un résultat opérationnel ajusté en hausse de 106 MEUR à 458 MEUR, contre une progression limitée à 5 MEUR pour Air France, à 811 MEUR. Transavia affiche de son côté un résultat opérationnel de 223 MEUR, en légère progression.

Le carburant reste le principal obstacle

Ces performances ont permis d'absorber un surcoût de carburant de 436 MEUR sur le trimestre. Mais la pression ne faiblit pas. Air France-KLM relève sa prévision de facture de carburant pour 2026 à 9,2 MdsUSD (hors surcoût lié au carburant d'aviation durable SAF), contre 8,9 MdsUSD précédemment, soit 2,3 MdsUSD de plus qu'en 2025, malgré les gains liés à sa politique de couverture.

Le groupe ramène également sa prévision de croissance des capacités à environ 2%, contre une fourchette précédente de 2% à 3%. Chez KLM, de nouvelles mesures de restructuration sont annoncées, notamment dans les opérations au sol, le fret et la maintenance, avec un objectif d'amélioration de la productivité d'au moins 8%.

La situation financière reste maîtrisée. Sur neuf mois, le flux de trésorerie libre d'exploitation ajusté récurrent atteint 1,35 MdEUR, en hausse de 570 MEUR, tandis que le ratio d'endettement demeure stable à 1,6 fois l'EBITDA ajusté.

Air France-KLM démontre ainsi sa capacité à mieux valoriser chaque siège vendu, mais la hausse du carburant rappelle les limites de l'exercice. Le groupe gagne en rentabilité, sans pour autant s'affranchir de la volatilité qui caractérise le secteur aérien.

Le titre gagne 1,2% en préouverture (8h20).