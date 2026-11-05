 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Air France-KLM : le premium décolle, la facture de kérosène aussi
information fournie par Zonebourse 05/11/2026 à 08:27

Ajouter Boursorama à vos sources

Air France-KLM signe un troisième trimestre meilleur que prévu, porté par la montée en gamme de ses cabines et la vigueur du fret aérien. Mais derrière cette bonne surprise, la flambée du carburant continue de peser sur les perspectives du groupe.

Le transporteur franco-néerlandais a dégagé un résultat opérationnel ajusté de 1,35 milliard d'euros, en hausse de 10% sur un an et nettement supérieur aux 1,09 MdEUR attendus par les analystes. Le chiffre d'affaires progresse de 7,6% à 9,92 MdsEUR, légèrement sous le consensus de 9,94 MdsEUR. La marge opérationnelle gagne 0,3 point à 13,6%, tandis que le bénéfice net atteint 938 MEUR, en hausse de 22%, dont 105 MEUR liés à la cession de KLM Catering Services et 37 MEUR provenant de cessions de matériel aéronautique.

Le haut de gamme et le fret tirent les résultats

La performance repose davantage sur les prix que sur les volumes. Le groupe a transporté 29,7 millions de passagers ( 1,8%), mais ses recettes unitaires ont bondi de 7% à taux de change constants. La stratégie de montée en gamme porte ses fruits. Au troisième trimestre, les recettes par passager et par kilomètre parcouru progressent de 11,5% en classe affaires et en première classe, et de 9,1% en Premium Economy.

Le fret constitue l'autre bonne surprise. Son chiffre d'affaires total grimpe de 25,2%, soutenu par les perturbations du transport maritime autour du canal de Suez et du détroit d'Ormuz, mais aussi par les besoins logistiques liés à l'intelligence artificielle.

Au sein du groupe, KLM se distingue avec un résultat opérationnel ajusté en hausse de 106 MEUR à 458 MEUR, contre une progression limitée à 5 MEUR pour Air France, à 811 MEUR. Transavia affiche de son côté un résultat opérationnel de 223 MEUR, en légère progression.

Le carburant reste le principal obstacle

Ces performances ont permis d'absorber un surcoût de carburant de 436 MEUR sur le trimestre. Mais la pression ne faiblit pas. Air France-KLM relève sa prévision de facture de carburant pour 2026 à 9,2 MdsUSD (hors surcoût lié au carburant d'aviation durable SAF), contre 8,9 MdsUSD précédemment, soit 2,3 MdsUSD de plus qu'en 2025, malgré les gains liés à sa politique de couverture.

Le groupe ramène également sa prévision de croissance des capacités à environ 2%, contre une fourchette précédente de 2% à 3%. Chez KLM, de nouvelles mesures de restructuration sont annoncées, notamment dans les opérations au sol, le fret et la maintenance, avec un objectif d'amélioration de la productivité d'au moins 8%.

La situation financière reste maîtrisée. Sur neuf mois, le flux de trésorerie libre d'exploitation ajusté récurrent atteint 1,35 MdEUR, en hausse de 570 MEUR, tandis que le ratio d'endettement demeure stable à 1,6 fois l'EBITDA ajusté.

Air France-KLM démontre ainsi sa capacité à mieux valoriser chaque siège vendu, mais la hausse du carburant rappelle les limites de l'exercice. Le groupe gagne en rentabilité, sans pour autant s'affranchir de la volatilité qui caractérise le secteur aérien.

Le titre gagne 1,2% en préouverture (8h20).

Valeurs associées

AIR FRANCE-KLM
11,2750 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Conteneurs maritimes sur un navire Maersk au port de Los Angeles
    Maersk relève à nouveau ses prévisions de bénéfice pour 2026
    information fournie par Reuters 05.11.2026 08:36 

    Le groupe maritime ‌danois Maersk a relevé jeudi pour la troisième fois ses ​prévisions de bénéfice pour 2026, alors que la congestion des ports, la forte demande des consommateurs et les investissements dans l'intelligence ​artificielle ont maintenu les taux de ... Lire la suite

  • COMPAGNIE DE L'ODET : Les signaux haussiers sont intacts
    COMPAGNIE DE L'ODET : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 05.11.2026 08:32 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • Intelligence artificielle (Crédits: Adobe Stock)
    IA en Bourse : faut-il vraiment avoir peur de la bulle ?
    information fournie par Le Cercle des analystes indépendants 05.11.2026 08:30 

    Depuis quelques semaines les investisseurs doutent de l'IA. Plusieurs points les inquiètent. Les investissements annoncés par les «hyperscalers», et notamment Meta, Alphabet, Microsoft, Amazon et Orcale, atteignent des montants gigantesques et ont été revus à la ... Lire la suite

  • Rejeté par le Sénat, le projet de loi constitutionnelle sur le statut de la Corse semble dans l'impasse ( AFP / Ludovic MARIN )
    Après le rejet du Sénat, quel avenir pour le projet d'autonomie corse?
    information fournie par AFP 05.11.2026 08:26 

    Rejeté par le Sénat, le projet de loi constitutionnelle sur le statut de la Corse semble dans l'impasse : le camp autonomiste refuse actuellement toute concession pour faire aboutir cette réforme vers plus de souveraineté qui mobilise peu la population de l'île. ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
95,16 +0,57%
2CRSI
17,87 0,00%
BIOPHYTIS
0,0398 0,00%
Or
4 121 +1,41%
SOITEC
110,05 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank