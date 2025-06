Air-France/KLM: le pétrole plonge de 10%, le titre les gagne information fournie par Cercle Finance • 24/06/2025 à 12:12









(CercleFinance.com) - Air-France/KLM profite du plongeon du prix du pétrole de -10%, le titre en gagne autant vers 8,65E (fermeture du 'gap' du 12 juin) et renoue avec l'ex-plancher des 22/23 mai dernier.

Le prochain objectifs se situe à 9,326E : il s'agirait de combler un autre 'gap', celui du 11 juin.





