Air France-KLM: le directeur commercial sur le départ information fournie par Cercle Finance • 11/07/2025 à 10:39









(CercleFinance.com) - Air France-KLM a annoncé vendredi qu'Angus Clarke, son directeur général adjoint et directeur commercial, l'avait informé de son intention de démissionner de son poste à compter du 31 août.



Dans un communiqué, le transporteur aérien indique que le cadre dirigeant va quitter ses fonctions en vue de prendre de nouvelles responsabilités plus tard cette année en dehors de la compagnie.



Le groupe précise qu'Angus Clarke a notamment contribué à la transformation de sa flotte, notamment dans la commande de 99 avions long-courriers et de près de 200 avions court et moyen-courriers de nouvelle génération.



'Ces commandes constituent la colonne vertébrale des futurs plans de flotte d'Air France, de KLM et de Transavia pour une aviation plus décarbonée', rappelle-t-il.



Parmi ses autres projets menés à bien pendant ses six années de présence, Angus Clarke a également participé au réaménagement des cabines et à la modernisation de la co-entreprise Blue Skies, souligne le groupe.





