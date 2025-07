Air France-KLM, Kaufman et Broad, Theranexus... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris-

(AOF) -

Air France-KLM

Angus Clarke,directeur général adjoint et directeur commercial d'Air France-KLM, a informé la compagnie qu'il démissionnera de son poste à compter du 31 août 2025. "Il quitte ses fonctions dans l'intention de prendre de nouvelles responsabilités plus tard dans l'année, en dehors de la compagnie", précise le groupe.

Carrefour

Carrefour annonce la signature de deux accords portant sur la cession de 9 magasins situés dans les zones identifiées par l'autorité de la concurrence, incluant 5 hypermarchés Carrefour (dont 3 ex-Cora et 1 ex-Casino), 2 Carrefour Market, 1 Carrefour City et 1 magasin Match. Ces cessions devraient être effectives d'ici la fin du premier semestre 2026 et représentent une valorisation totale pour Carrefour de l'ordre de 70 millions d'euros.

Ekinops

Au deuxième trimestre, Ekinops a réalisé un chiffre d'affaires de 28,7 millions, en recul de 2%. L'évolution est identique à taux de change et périmètre constants. Au premier semestre 2025, le chiffre d'affaires de la société s'est établi à 57,2 millions d'euros, en repli de 1%. Le variation est identique à taux de change et périmètre constants. La société Olfeo, éditeur français de logiciels de cybersécurité SSE (Secure Service Edge), acquise fin mai et consolidée depuis le 1er juin 2025, a contribué pour 0,5 million d'euros au chiffre d'affaires.

Hoffmann Green

Hoffmann Green Cement Technologies, spécialiste dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit à froid et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce l'obtention d'une certification majeure pour son ciment H-UKR 0% clinker aux Etats-Unis, également reconnue en Arabie Saoudite. Après plusieurs mois de tests et d'essais à l'université de Miami, le ciment H-UKR a obtenu la certification conforme à la norme ASTM C1157 " Standard Performance Specification for Hydraulic Cement ".

Hunyvers

Hunyvers, spécialiste de la distribution dans le domaine des véhicules de loisir et du nautisme, a dévoilé un chiffre d'affaires sur 9 mois à fin mai 2025 de 86,6 millions d'euros, en repli de 5% comparé à la même période de l'exercice précédent. Le groupe confirme l'ensemble des objectifs financiers anticipant toujours un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros a minima, avec un quatrième trimestre attendu en croissance de plus de 10%. Cette évolution de l'activité devrait être assortie d'une amélioration de la marge d'exploitation.

Kaufman et Broad

Kaufman et Broad a dévoilé au premier semestre 2025 un résultat net part du groupe à 23,2 millions d'euros contre 21,1 millions. Le résultat opérationnel courant ressort à 38,6 millions contre 34,5 millions. Le chiffre d'affaires global s'affiche à 499,4 millions d'euros HT contre 452,5 millions à la même période en 2024. Au 31 mai 2025, la marge brute s'élève à 104,8 millions contre 97,5 millions. Le taux de marge brute s'établit à 21% contre 21,6%.

Kerlink

Kerlink a dévoilé un chiffre d'affaires de plus de 7,2 millions d'euros pour le premier semestre 2025, en hausse de 16% sur un an. Le spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l'Internet confirme sa capacité à renouer avec une croissance solide cette année. Il anticipe une nette amélioration de ses résultats dès le premier semestre grâce à l'appréciation attendue de la marge brute et la maîtrise de la structure de charges.

Technip Energies

Technip Energies a remporté un contrat, représentant entre 250 et 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, pour la réalisation des activités préliminaires d'une unité flottante de gaz naturel liquéfié (FLNG) en Afrique. Le contrat sera en vigueur jusqu'au 30 septembre 2025.

Theranexus

Theranexus, société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladies neurologiques rares, annonce la publication de sa position de trésorerie au 30 juin 2025. La trésorerie disponible s'établit à 2,1 millions d'euros contre 2,9 millions au 31 mars 2025. À cela s'ajoute un encaissement attendu au troisième trimestre 2025, correspondant au remboursement du Crédit d'Impôt Recherche 2024, pour un montant de 754 000 euros. Dans ce contexte, Theranexus dispose d'une visibilité financière jusqu'au deuxième trimestre 2026.

Thermador Group

La société de distribution d'accessoires de chauffage diffusera son chiffre d'affaires du premier semestre.