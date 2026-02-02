Air France-KLM, Immobilière Dassault, Vinci...les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris

(AOF) - Abeo

Le fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs annoncera ses résultats du premier semestre.

Air France-KLM

Air France-KLM annonce le renouvellement du mandat de Marjan Rintel en tant que Présidente du Directoire et Directrice générale de KLM Royal Dutch Airlines pour une durée de quatre ans. En poste depuis juillet 2022, la dirigeante voit son mandat, initialement prévu jusqu'à l'Assemblée générale de 2026, prolongé afin d'assurer la continuité du plan de transformation de la compagnie. La priorité sera donnée à l'amélioration de la performance opérationnelle et financière, avec des ajustements prévus au sein de l'équipe de direction des opérations.

Amundi

Le gestionnaire d'actifs dévoilera ses résultats annuels.

GTT

La société d'ingénierie indique avoir reçu une commande de HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (HD KSOE) pour la conception des cuves de quatre nouveaux méthaniers. Les méthaniers seront construits par le chantier naval HD Hyundai Heavy Industries et offriront chacun une capacité de 200 000 m³. Les cuves cryogéniques des navires seront équipées du système de confinement à membranes Mark III Flex , développé par GTT.

Herige Industries

Le spécialiste des matériaux de construction livrera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Hopscotch Group

Le groupe de communication présentera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Immobilière Dassault

Les revenus locatifs s'élèvent à 9,1 MEUR au 4ème trimestre 2025, en hausse de 20,9% par rapport au 4ème trimestre 2024. Cette hausse est liée principalement à la contribution des loyers de l'immeuble situé au 88 rue de Rivoli (Paris 4e), acquis fin juillet 2025. A périmètre constant, les revenus progressent de 5% à 7,9 MEUR du 4ème trimestre, portés par l'effet combiné de la hausse des indices de révision des loyers et des nouveaux baux signés.

Lhyfe

Le spécialiste de la production d'hydrogène vert et renouvelable pour la décarbonation de la mobilité et de l'industrie signalera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Publicis

Le géant publicitaire annoncera ses résultats annuels.

Vinci

Vinci Construction Grands Projets a signé un contrat avec la National Water Commission (NWC), l'opérateur des services de l'eau en Jamaïque, pour un projet de conception-construction de 68 km de conduites d'eau potable. Ce plan d'investissement vise à rénover et développer les réseaux d'eau potable dans le nord-ouest de la Jamaïque, une région en forte croissance démographique. D'un montant de 144 millions d'euros, ce contrat porte sur la conception et la construction de 68 km de conduites en fonte de grands diamètres.

Wavestone

Au troisième trimestre de son exercice 2025/26 (soit du 1er octobre au 31 décembre 2025), le chiffre d'affaires consolidé du groupe de conseil s'est établi à 247,1 MEUR, en hausse de 3% par rapport au troisième trimestre de l'exercice 2024/25. A l'issue des neuf premiers mois de l'exercice 2025/26, la société a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 705 MEUR, en croissance de 1% par rapport a la même période un an plus tôt. Les projets liés à l'IA continuent d'afficher une dynamique soutenue. Wavestone confirme viser une forte croissance de son activité IA en 2025/26, qui représentera au moins 14% de son chiffre d'affaires total, contre 8% lors de l'exercice précédent.