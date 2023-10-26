Air France-KLM et Gol prolongent leur partenariat commercial de 10 ans

Air France KLM SA AIRF.PA :
* AIR FRANCE-KLM ET GOL SIGNENT UN ACCORD POUR ÉTENDRE ET RENFORCER LEUR PARTENARIAT COMMERCIAL
* LE PARTENARIAT COMMERCIAL INITIÉ EN 2014 SERA PROLONGÉ DE 10 ANS, AVEC UNE EXCLUSIVITÉ RÉCIPROQUE SUR LES FLUX DE TRAFIC ENTRE L'EUROPE ET LE BRÉSIL
* UNE COOPÉRATION COMMERCIALE ACCRUE QUI AMÉLIORE LA CONNECTIVITÉ, AVEC PLUS DE 125 DESTINATIONS COUVERTES EN EUROPE ET AU BRÉSIL, SOIT 99% DE LA DEMANDE ENTRE LES DEUX RÉGIONS
* LE PARTENARIAT PRÉVOIT ÉGALEMENT UNE COOPÉRATION ACCRUE EN MATIÈRE DE MAINTENANCE, AIR FRANCE INDUSTRIES KLM E&M ÉTENDANT SON SOUTIEN AUX MOTEURS CFM56 ET LEAP DE GOL
* L'ACCORD COMPREND EN OUTRE UN PARTAGE DE CODES ÉLARGI, DES ACTIVITÉS DE VENTE CONJOINTES RENFORCÉES ET PLUS D'AVANTAGES CLIENTS
Pour plus de détails, cliquez sur AIRF.PA
(Rédaction de Gdansk)
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