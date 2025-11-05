Air France-KLM, Engie, Eutelsat...l'agenda société France du jour

(AOF) - Air France-KLM
Le groupe aérien présentera ses résultats du troisième trimestre.
Akwel
L'équipementier-systémier pour l'industrie automobile communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
le groupe sidérurgique dévoilera ses résultats du troisième trimestre.
DeltaPlus
Le spécialiste des équipements de protection individuelle pour le monde du travail publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Le groupe énergéticien précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Le groupe d'investissement diffusera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
L'opérateur boursier paneuropéen présentera ses résultats du troisième trimestre.
L'opérateur de satellites livrera son chiffre d'affaires du premier trimestre.
Le spécialiste de la communication extérieure rendra compte de son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Le spécialiste des infrastructures électriques annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
NRJ Group
Le groupe audiovisuel diffusera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
SES
Le groupe publiera ses résultats du troisième trimestre.
Le chimiste belge indiquera ses résultats du troisième trimestre.
Le spécialiste des services à l'environnement présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
