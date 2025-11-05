information fournie par AOF • 05/11/2025 à 17:50

Air France-KLM, Engie, Eutelsat...l'agenda société France du jour -

(AOF) - Air France-KLM

Le groupe aérien présentera ses résultats du troisième trimestre.

Akwel

L'équipementier-systémier pour l'industrie automobile communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

ArcelorMittal

le groupe sidérurgique dévoilera ses résultats du troisième trimestre.

DeltaPlus

Le spécialiste des équipements de protection individuelle pour le monde du travail publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Engie

Le groupe énergéticien précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Eurazeo

Le groupe d'investissement diffusera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Euronext

L'opérateur boursier paneuropéen présentera ses résultats du troisième trimestre.

Eutelsat

L'opérateur de satellites livrera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

JCDecaux

Le spécialiste de la communication extérieure rendra compte de son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Legrand

Le spécialiste des infrastructures électriques annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

NRJ Group

Le groupe audiovisuel diffusera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

SES

Le groupe publiera ses résultats du troisième trimestre.

Solvay

Le chimiste belge indiquera ses résultats du troisième trimestre.

Veolia

Le spécialiste des services à l'environnement présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.