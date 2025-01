Air-France/KLM : enfonce 7,19E, nouveau plancher à 7,96E information fournie par Cercle Finance • 13/01/2025 à 12:00









(CercleFinance.com) - Air-France/KLM a récemment validé la cassure de plusieurs supports importants mais la correction prend une nouvelle tournure avec l'enfoncement des 7,51E, l'ex-double-plancher des 22 août et 12 novembre.

Air-France/KLM pulvérise à présent le plancher majeur des 7,19E du 4 décembre dernier et inscrit ainsi un nouveau plancher historique de 6,960E qui n'est surement pas le dernier (les 6,50E se profilent)







Valeurs associées AIR FRANCE - KLM 7,07 EUR Euronext Paris -2,80%