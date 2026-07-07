Air France-KLM en forte hausse, JPMorgan positif sur le titre

Air France-KLM AIRF.PA monte fortement en Bourse mardi, JPMorgan ayant placé la compagnie aérienne franco-néerlandaise dans sa liste des titres à surveiller, en prévision des résultats du deuxième trimestre.

Dans cette liste figurent les titres offrant le meilleur rapport risque/rendement à court terme et la banque d'investissement américaine s'attend à ce que le groupe de transport aérien dépasse les attentes du marché lorsqu'il publiera ses résultats le 30 juillet.

"Nous (...) plaçons Air France-KLM sous surveillance positive avant cet événement, nos estimations étant nettement supérieures aux estimations du consensus du deuxième trimestre et de l'exercice complet, avec un potentiel de révision à la hausse des bénéfices".

A la Bourse de Paris, vers 08h05 GMT, l'action Air France-KLM prend 5,55% à 14,15 euros après avoir bondi de près de 7% dans les premiers échanges, pour grimper en tête de l'indice SBF 120 .SBF120 , lui-même en hausse de 0,51%.

Selon JPMorgan, la baisse des prix au comptant et à terme du kérosène devrait stimuler les marges d'Air France-KLM. L'intermédiaire estime que la tendance favorable observée actuellement sur les tarifs des liaisons long-courriers devrait se maintenir au cours des prochains trimestres, grâce à une forte demande pour la classe "premium" et à une capacité limitée sur le marché.

La baisse des frais liés aux perturbations depuis début janvier et l'annualisation des hausses tarifaires à l'aéroport d'Amsterdam amélioreront encore la maîtrise des coûts d'exploitation hors carburant, précise JPMorgan.

La banque américaine relève son objectif de cours sur Air France-KLM de 6%, à 16 euros, et souligne que le groupe représente la "meilleure opportunité de dépasser les prévisions du consensus" pour le trimestre parmi les compagnies nationales européennes.

Bernstein a également revu à la hausse son objectif de cours sur Air France-KLM, passant de 10,2 euros à 12,4 euros.

La compagnie Air France a par ailleurs annoncé reprendre ses vols à destination et en provenance de Ryad et de Tel-Aviv.

(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution de Coralie Lamarque et Lucie Barbier, édité par Benoit Van Overstraeten)