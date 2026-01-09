 Aller au contenu principal
Air France-KLM, Edenred, Forvia...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris -
information fournie par AOF 09/01/2026 à 09:07

(AOF) - Air France-KLM

Air France-KLM annonce avoir placé avec succès 650 millions d'euros d'obligations seniors non garanties (senior unsecured), dont la maturité est de 5 ans et offrant un coupon fixe annuel de 3,875% (rendement de 4,033%). Cette opération, qui s'inscrit dans le cadre de son programme EMTN (Euro Medium Term Notes), permet au transporteur aérien franco-néerlandais de profiter de conditions de marché favorables et d'étendre la maturité moyenne de sa dette.

Edenred

Edenred annonce avoir placé avec succès une émission obligataire d'un montant de 500 millions d'euros et d'une maturité de 7 ans. Les obligations, assorties d'un coupon de 3,75%, arriveront à échéance le 15 janvier 2033.

FDE

La Française de l'Energie (FDE), producteur d'énergies bas carbone, annonce la signature d'une convention avec l'Etat français accordant l'accès à 18 sites miniers supplémentaires dans les Hauts-de-France. Cet accord lève un obstacle critique au plan de développement du gaz de mine du groupe et offre une visibilité claire sur l'atteinte de ses objectifs 2030.

Forvia

Forvia annonce l'entrée d'un investisseur stratégique local au capital de FORVIA Hydrogen Solutions China, sa filiale dédiée aux activités hydrogène en Chine, à l'issue d'une augmentation de capital de 300 millions de yuans (environ 40 millions d'euros).

GenSight Biologics

GenSight Biologics a annoncé disposer d'une trésorerie et d'équivalents de 2,4 millions d'euros au 31 décembre 2025, contre 0,6 million d'euros trois mois plus tôt. Cette évolution provient de l'encaissement partiel en fin d'exercice des fonds issus de l'augmentation de capital de 2,9 millions d'euros réalisée le 26 décembre 2025. La société a depuis reçu le solde et dispose d'une trésorerie et équivalents de 2,9 millions d'euros au 7 janvier 2026. L'entreprise biopharmaceutique précise qu'elle dispose d'un fonds de roulement net suffisant pour faire face à ses obligations jusqu'à la fin février 2026.

GTT

GTT annonce avoir reçu une commande du chantier naval Samsung Heavy Industries pour la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers pour le compte de l'armateur Purus. GTT sera responsable de la conception des cuves cryogéniques des deux navires, qui offriront chacun une capacité totale de 174 000 m³ et intégreront le système de confinement à membranes Mark III Flex développé par GTT.

Scor

Scor indique avoir finalisé la transformation transfrontalière de sa filiale irlandaise SGRI (Scor Global Reinsurance Ireland), qui est ainsi devenue, le 8 janvier, une société anonyme de droit français dénommée SGRF (Scor Global Reinsurance France).

Ubisoft

Ubisoft a dévoilé la nomination de Valentine Piedelievre-Eman au poste de Chief Communications Officer. A partir du 2 février, elle sera chargée de diriger le développement et la mise en œuvre de la stratégie globale de communication et de marque d'Ubisoft. Elle sera rattachée à Cécile Russeil, Executive Vice President en charge de la communication, des affaires corporatives, de la DIA (diversité, inclusion et appartenance), des ressources humaines et du département juridique.

Valbiotis

Valbiotis a signé un accord de distribution exclusif auprès de Mena Nutrition. Ce dernier est spécialisé dans le marketing, la commercialisation et la distribution de produits de santé et de nutrition au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Verallia

Verallia annonce que l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a décidé de clore sans suite l'instruction ouverte en 2023 concernant plusieurs producteurs de verre, dont Verallia Italia, confirmant donc sa conformité aux règles de concurrence.

Automobile / Equipementiers

