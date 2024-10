Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air France-KLM: des mesures de réduction des coûts chez KLM information fournie par Cercle Finance • 03/10/2024 à 09:33









(CercleFinance.com) - La compagnie aérienne néerlandaise KLM, filiale du groupe Air France-KLM, a dévoilé jeudi toute une série de mesures visant à améliorer ses performances opérationnelles et financières afin de faire face à la récente augmentation de ses coûts.



Dans un communiqué, KLM indique avoir identifié un certain nombre de grands axes de travail, comprenant notamment une augmentation de la productivité, ainsi que des initiatives destinées à réduire ses dépenses.



En dépit de la croissance du chiffres d'affaires, ces actions sont devenues nécessaires au vu de la montée des coûts des équipements, de la main d'oeuvre et des taxes aéroportuaires, explique la société.



Le transporteur précise que le plan passera, en outre, par une simplification de son organisation et par le report de tous ses investissements jugés non essentiels.



Parallèlement, KLM prévoit d'explorer de nouvelles sources de revenus et chercher à générer davantage de synergies.



KLM indique s'attendre à ce que ces mesures se traduisent à court terme par une amélioration de son résultat d'exploitation à hauteur de 450 millions d'euros.



Plus tôt cette année, le groupe Air France-KLM avait fait part de la mise en place d'un ensemble de mesures au sein de KLM afin d'en améliorer structurellement les performances.



'Ces mesures s'avèrent nécessaires pour faire face à l'augmentation des coûts de KLM et pour garantir la capacité d'Air France-KLM à atteindre ses objectifs de rentabilité à moyen terme', explique le groupe.



A la Bourse de Paris, l'action Air France-KLM progressait de plus de 2% jeudi matin dans le sillage de ces annonces, à comparer avec un repli de 0,7% pour l'indice SBF 120.





